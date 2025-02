Grêmio x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Começa neste sábado, 22/2, a semifinal do Gauchão, com o Grêmio recebendo o Juventude no jogo de ida, em sua Arena. A partida será às 21h30, de Brasília, e os gremistas buscam um bom resultado, já que o duelo de volta será na casa do rival. Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo decisivo. O elétrico Christian Rafael comandará o tradicional pré-jogo, a partir das 20h. E com a bola rolando, estará na narração.