Flamengo massacra o Maricá e é bicampeão da Taça Guanabara

Sem dó, nem piedade, Rubro-Negro aplica 5 a 0 com direito a show no Maracanã e conquista Taça GB pelo segundo ano seguido / Crédito: Jogada 10

O Flamengo é bicampeão da Taça Guanabara! Em ritmo de treino e com direito a protesto dos torcedores pelo preço dos ingressos, o Rubro-Negro massacrou o Maricá por 5 a 0 neste sábado (22) e garantiu o título do turno estadual. Assim, a equipe do técnico Filipe Luís – que conquista seu terceiro troféu em 23 partidas – terá vantagem nas semifinais. Gerson, Léo Ortiz, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves marcaram os gols do Fla. Agora, aguarda pela definição no restante da 11ª rodada neste domingo (23). O Rubro-Negro enfrentará o quarto colocado em jogos de ida e volta por vaga na final a ocorrer nos dois próximos fins de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo O Flamengo imprimiu uma impressionante blitz nos minutos iniciais do prélio. E não demorou a sair o primeiro gol: aos 16′, Gerson abriu o marcador. Em jogada ensaiada de escanteio, Plata finalizou e a bola parou na marcação. Na sobra, o camisa 8 chutou de primeira, com categoria, para fazer 1 a 0.

Pouco depois, um “novo/velho” problema do Flamengo. Afinal, Everton Cebolinha pediu para sair após sentir dores e cair no gramado. No lance seguinte, quase gol de Varela em linda jogada trabalhada do Mengão, que contou com corta-luz espetacular de Plata. O lateral uruguaio, porém, parou no goleirão Dida. Na cobrança de escanteio, saiu o segundo. Léo Ortiz aproveitou confusão na área e só tocou para o gol vazio, encaminhando de vez o título. LEIA MAIS: Armário de Neymar é retirado da Vila e será leiloado Segundo tempo Sem mudanças para a etapa complementar, o Flamengo continuou em cima dos adversários. Filipe Luís, no entanto, quis dar minutagem a Allan e Matheus Gonçalves. Sem dar respiro ao Maricá, chegou ao terceiro gol com De Arrascaeta.

O próprio Matheus fez boa jogada e cruzou. Na sobra, Plata rolou para o uruguaio, que chutou de primeira para mandar no cantinho e anotar o terceiro do jogo, aos 11′. Dois minutos depois, o quarto. Luiz Araújo fez o que quis, invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado, rasteiro, para fazer mais um. A partir daí, foi festa da torcida no Maraca, que soltou o grito de “é campeão” com mais de meia hora de jogo pela frente. Filipe Luís, então, rodou o plantel. Wallace Yan, um dos que entrou, participou do quinto gol. Mas os méritos foram todos de Matheus Gonçalves. Afinal, o jogador fez jogada espetacular, recebeu devolução de calcanhar, driblou o zagueiro e tocou de cavadinha. Lindo gol para fechar a goleada e coroar com chave de ouro o título da Taça Guanabara. Próximos passos O Flamengo agora aguarda a definição da rodada para saber quem enfrentará: sabe que será o quarto colocado e terá vantagem de dois resultados iguais. Madureira, Vasco, Fluminense, Botafogo, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu lutam pela vaga.