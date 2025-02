Fabrício Bruno lamenta eliminação do Cruzeiro no Mineiro: ‘Vergonha pela campanha’

Após derrota, nos pênaltis, para o América-MG, defensor reconhece que elenco celeste está abaixo do esperado pelo investimento feito

Apesar do grande investimento no elenco, o Cruzeiro não conseguiu avançar à final do Campeonato Mineiro e perdeu por 4 a 2 para o América-MG. Na saída de campo, Fabrício Bruno pediu desculpas ao torcedor e ao presidente pela eliminação antes de uma possível decisão e disse que o grupo tem que dar a volta por cima.

“O sentimento é de tristeza, de vergonha pela campanha que foi feita. A gente trabalha sério no dia a dia e acaba que a primeira fase foi abaixo em resultado e performance. Ainda mais pelo investimento e o time montado. Não fizemos um mau jogo hoje e o time tem demonstrado crescimento. Tivemos duas oportunidades, mas o goleiro foi feliz. No último lance, o Cássio fez a defesa de pênalti, mas o América foi mais eficiente”, disse.