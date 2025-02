Cuca valoriza decisão do Mineiro: ‘Perde ela para você ver’

São 19 decisões consecutivas e um hexacampeonato inédito no horizonte. O Atlético passou pela Tombense neste sábado (22) e se perfilou novamente como forte candidato a manter o cinturão de dono do Campeonato Mineiro. Desta vez, contra o América, que eliminou, nos pênaltis, o Cruzeiro. Mas o Estadual tem relevância no contexto atual do futebol brasileiro? Técnico do Galo, Cuca responde a este questionamento. Ele, aliás, busca o quarto caneco pelo Bicudo.

“Eu entendo que não é um título tão valorizado. Mas perde a final para você ver. Vamos ficar uns dois, três meses pressionados. Para nós, vale muito, sim. Faremos de tudo para vencer, apesar de do outro lado tem uma equipe que merece os parabéns”, argumentou Cuca.