Cristiano Ronaldo fica pistola após expulsão de companheiro pela Liga Saudita; confira

Capitão do Al-Nassr, atacante viu a bola posicionada na linha do meio-campo e desferiu um chute para fora do campo / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo ficou revoltado durante o jogo entre sua equipe, o Al Nassr, e o Al-Ettifaq, pela 21ª rodada da Liga Saudita. O adversário levou a melhor por 3 a 2 de virada. Mas a razão pela qual o astro português ficou pistola em campo não foi necessariamente o placar. Aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro deu cartão vermelho ao atacante colombiano Jhon Durán em decorrência de um encontrão com o camisa 88 do Al-Ettifaq, o saudita Abdulelllah Al-Maiki.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Capitão do Al-Nassr, CR7 percebeu aproveitou que a bola estava posicionada na linha do meio-campo e desperiu um bico para fora do campo. Depois que chutou a bola para longe, o atacnate reclamou e gesticulou acintosamente contrário às decisões da arbitragem. Naquele instamente da partida, o Al-Nassr buscava o gol de empate.