Botafogo anuncia chegada de Santi Rodríguez, ex-New York City

Meia-atacante uruguaio de 25 anos chega para um contrato até o fim de 2028 com o Glorioso; jogador já se encontra no Rio de Janeiro

O Botafogo anunciou na noite deste sábado (22) a contratação do meia-atacante Santiago Rodríguez. O jogador de 25 anos chega proveniente do New York City (EUA) e assina contrato até o fim de 2028.

Segundo o anúncio, o uruguaio passou nos exames médicos e já se encontra no Rio de Janeiro. Santi, aliás, já conheceu a estrutura do Glorioso e já trabalha com os demais companheiros. O Glorioso, no entanto, não revelou ainda a data da apresentação do atleta.