Benfica vence o Boavista e, agora, seca o Sporting

Time do ex-botafoguense Bruno Lage não dá mole para o lanterna e não deixa o rival lisboeta em paz

Após se classificar para as oitavas de final da Champions ao eliminar o Monaco, o Benfica manteve a boa fase ao derrotar o Boavista sem susto: 3 a 0, neste sábado (22), no Estádio da Luz, pela 23ª rodada desta edição do Campenato Português.

A equipe do técnico português Bruno Lage, ex-Botafogo, lidera a liga na terra de Amália Rodrigues, com 53 pontos. Terá, portanto, que secar o Sporting, que tem 52. Neste domingo (23), os Leões visitam o AVS e podem retomar a ponta.