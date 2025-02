Atlético volta a vencer o Tombense e vai em busca do hexa

Galo passa fácil por adversário e encontra o Coelho na grande decisão desta edição do Campeonato Mineiro / Crédito: Jogada 10

O hino diz que o clube honra o nome de Minas Gerais. E não é para menos. Afinal, neste sábado (22), o Atlético chegou à final do Estadual pela 19ª vez consecutiva, com a chance de conquistar, nas próximas semanas, um hexacampeonato inédito. Para se classificar, o Galo precisou protocola um placar de 2 a 0 sobre o Tombense, em Sete Lagoas, com um agregado de 4 a 0, na semifinal da competição. O time carijó, desta vez, encontra, na decisão, o América-MG, que derrotou o Cruzeiro, nos pênaltis, antes de sua partida na Arena do Jacaré.

Ritmo de treino O Atlético se acomodou em fácil em campo. Com bom entendimento entre os atacantes e com o meio dominante, o Galo não deu nenhuma sopa ao azar. Assim, empilhou chances, mas só conseguiu balançar a rede dos adversário apenas uma vez. No lance, Cuello encontrou Rony, que, mesmo sem ângulo, arrumou um jeito de bater e sacodir a cidadela anfitriã.