Atlético de Madrid vai ao Mestalla e derrota o Valencia

O Atlético de Madrid não deu chance ao Valencia e o derrotou por 3 a 0, neste sábado (22), mesm fora de casa, no Mestalla. A bola rolou pela 25ª rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

A disputa pela liderança na terra de Pedro Almodóvar está emocinante. Afinal, o Atlético tem, na liderança provisória, 53 pontos, seguido pelo Barcelona, com 52. No entanto, o Real Madrid, com 51, pode deixar os dois na saudade se vencer o Girona, às 12h15, no Estádio Santiago Bernabéu, neste domingo (23).