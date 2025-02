Asensio brilha, e Aston Villa bate o Chelsea, de virada, pela Premier League

Espanhol estufa a rede em duas oportunidade e faz os donos da casa reencontrarem o caminho das vitórias depois de quatro partidas na competição / Crédito: Jogada 10

Em um confronto direto na luta por vagas na próxima edição da Champions League, o Aston Villa bateu o Chelsea, de virada, por 2 a 1, no Villa Park, em Birmingham, pela 26ª rodada da Premier League. Enzo Fernández abriu o placar, enquanto Asensio se destacou com dois tentos para os donos da casa. Nesse sentido, com o resultado, os donos da casa ganharam posições e estão em 7ª, com 42 pontos. A equipe azul caiu para 6º, agora com 43. Na próxima rodada, o Aston Villa visita o Crystal Palace, no Selhurst Park, na terça-feira (25), às 16h30 (de Brasília). Os Blues, por sua vez, entram em campo no mesmo dia, entretanto um pouco mais tarde, às 17h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, diante do lanterna, Southampton.

Gol relâmpago Fora de casa, os Blues tentaram se impor nos primeiros minutos e conseguiram abrir o placar. Assim, Enzo Fernández tentou a primeira jogada, porém estava em posição de impedimento. No entanto, na segunda, aproveitou o espaço para colocar o Chelsea na frente. Donos da casa em cima Ao longo do primeiro tempo, o Aston Villa tentou chegar ao empate, sobretudo com Watkins. Entretanto, faltou pontaria para o jogador, que parou na boa atuação do sistema defensivo azul. Do outro lado, Nkunku foi um jogador perigoso, mas também não acertou o alvo, ainda no primeiro tempo. Blues pressionam Na volta do intervalo, o Chelsea foi para cima para tentar carimbar o triunfo e ampliar o placar. Em duas boas chegadas, Pedro Neto até acertou o alvo, mas parou no arqueiro campeão do mundo, Emiliano Martínez.