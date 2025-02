América x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Neste sábado, 22/2, América e Cruzeiro buscam uma vaga na final do Campeonato Mineiro. Este é o segundo jogo da semifinal. Como houve empate no jogo de ida, no Mineirão, 1 a 1, quem vencer vai à decisão contra Atlético ou Tombense. O duelo começa às 16h30 (de Brasília), no Independência, casa americana. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida, começando bem antes, às 15h, com César Tavares no comando e na narração.