XV de Jaú anuncia ação para compra de casa para filha de jogador morto

Gabriel Popó foi vítima de um infarto no alojamento do XV de Jaú, horas antes de partida pela Série A3 Paulista

O XV de Jaú divulgou uma ação para a compra de uma casa para Mayla, filha de quatro anos do jogador Gabriel Protásio, o “Popó”, morto no último domingo (16/2) no alojamento da equipe. A decisão do clube representa um ato de solidariedade junto a família do atleta.

Vítima de um infarto poucas horas antes de um jogo pela Série A3 do Campeonato Paulista, Popó chegou a ser levado para a Santa Casa de Jaú, porém não resistiu. Nas redes sociais, o Galo da Comarca informou que promoverá a causa solidária.