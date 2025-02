Vem casamento ai? Neymar e Bruna Biancardi se preparam para oficializar a união

Casal está junto, entre idas e vindas, desde 2022. No fim do ano passado, anunciaram uma nova gravidez

Neymar e Bruna Biancardi podem oficializar a união ainda em 2025. O fotógrafo Dan, que está sempre acompanhando Ney e a sua família, revelou sobre a possibilidade de um casamento do casal ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram.

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez no final do ano passado . O casal fez um chá-revelação com amigos e família no dia 25 de dezembro, e descobriram que vão ser pais de mais uma menina, que se chamará Mel.

Vale ressaltar, portanto, que Bruna Biancardi e Neymar estão juntos, entre idas e vindas, desde 2022. Após o último término, eles retornaram em julho do ano passado e no fim do ano, anunciaram uma nova gravidez.

“Bruna é muito educada, carismática e atenciosa com todos. Merecedora de todo sucesso e reconhecimento. Já Mavie conquista a todos com o jeitinho espontâneo dela”, disse.

O jogador, portanto, já tem três filhos. Davi Luca, com 13 anos, com Carol Dantas, Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, com a modelo Amanda Kimberlly.

Nova mansão de Bruna e Neymar

Bruna Biancardi e Neymar retornaram ao Brasil no último dia de janeiro, marcando a volta do craque ao Santos, seu clube de origem. Assim, a mudança oficial para a nova residência aconteceu no dia 10 de fevereiro, e o momento foi compartilhado nas redes sociais.

A nova residência da família, portanto, está situada no Morro de Santa Terezinha, em Santos. O imóvel conta, além da deslumbrante vista para o mar, com uma piscina de borda infinita, jardim e outros luxos. A informação sobre a localização é do jornal “Extra”.