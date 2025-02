Vasco se acerta com Atlético-MG pela contratação de Palácios

Ponta direita deve chegar ao Cruz-Maltino por empréstimo com opção de compra fixada; confira números do jogador

O Vasco está próximo de acertar com mais um jogador para o setor ofensivo. Desta vez, com o ponta direita Brahian Palácios, do Atlético-MG. O colombiano está com pouco espaço no Galo, que deve emprestá-lo à equipe carioca até o fim da temporada.

Segundo informações do jornalista Lucas Tanaka, em publicação nesta sexta-feira (21), Vasco e Atlético-MG já se acertaram pela transferência. Agora, falta o aceite do jogador, que é canhoto e chegaria para ser opção a Adson e Benjamin Garré.