Trio tem interesse na contratação de zagueiro do Palmeiras

Um dos destaques da vitória do Palmeiras contra o Botafogo-SP, o zagueiro Naves está no alvo de três clubes da Série A. Santos, Vasco e Cruzeiro tentam tirar o jogador do Verdão por empréstimo. O jogador já tinha interesse na saída do clube no ano passado, mas a diretoria negou propostas de Athletico e Sport.

Naves está em busca de mais tempo de jogo. Entretanto, o cenário não é inovador no Palmeiras. Mesmo com a saída de Vitor Reis, o jogador perdeu espaço com a chegada de Bruno Fuchs e a contratação encaminhada de Micael, do Houston Dynamo. O defensor não deseja brigar para ser terceira opção no setor.