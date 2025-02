Thiago Silva segue como dúvida para jogo decisivo do Fluminense no Carioca

Defensor sente dores no tendão calcâneo do pé esquerdo e deve ficar de fora do duelo com o Bangu, no domingo, às 18h30, no Maracanã

O Fluminense teve uma rodada quase perfeita e voltou a ter muitas chances de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, em uma briga direta com Vasco e Madureira. No entanto, o técnico Mano Menezes pode ter mais uma vez um desfalque importante no sistema defensivo, diante do Bangu. Trata-se de Thiago Silva, que sente dores no tendão calcâneo do pé esquerdo e é dúvida.

Dessa forma, a tendência é que o defensor fique de fora do confronto com o Alvirrubro, que acontece neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara.