Textor se irrita com críticas dos jogadores do Botafogo

Empresário segue em busca de novo técnico, porém demora para definir nome causa insatisfação em parte do elenco do Alvinegro

Após derrota para o Racing no primeiro jogo da Recopa, o zagueiro Barboza e atacante Savarino, do Botafogo, criticaram o planejamento com relação a contratação do novo técnico para a temporada. No entanto, o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, não recebeu bem as declarações dos jogadores e deixou claro sua irritação.

De acordo com o “ge”, o norte-americano não gostou de ver exposta publicamente a insatisfação do grupo com a falta de um nome para o comando da equipe. Além disso, o norte-americano ficou irritado com a atuação alvinegra na Argentina, principalmente com a postura apresentada pela equipe.