Técnico do Racing rasga elogios ao elenco: ‘Me representa como torcedor’

Gustavo Costas frisou sensação de que jogo da volta, contra o Botafogo, será 'uma guerra' / Crédito: Jogada 10

O Racing deu um grande passo para conquistar a Recopa, na última quinta-feira (20), ao superar o Botafogo por 2 a 0. Não por acaso, após o confronto no Cilindro, em Avellaneda, o técnico Gustavo Costas foi extremamente elogioso para com seus comandados.

Mais do que o resultado em si, o técnico do Racing frisou a sensação de comprometimento que tem quando os vê em campo. Assim, ele aponta que, independente do resultado, isso faz com que os jogadores não apenas o agradem enquanto treinador da equipe, mas também na figura de torcedor confesso da Academia:

“É um time que me representa como torcedor. Pode perder, ganhar, empatar, porque isso é futebol. Mas esses caras merecem. Como eu sempre digo, é um grupo sensacional, que mostra fome, compromisso com o escudo e uns com os outros. Eles fizeram um grande jogo hoje. Ainda há um longo caminho a percorrer e estou muito feliz, as pessoas estão felizes e é para isso que trabalhamos, para levar o Racing ao topo.” “Saio (do primeiro jogo) feliz. Com certeza eu queria ganhar de 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0, mas é uma final e jogamos como uma final. Empolgados e com o sonho vivo, como todos os racinguistas. Temos que descansar, nos recuperar bem, e continuar trabalhando para que, na quinta-feira, se Deus quiser, possamos trazer a taça pra casa”, acrescentou. É guerra! Apesar dos elogios e do reconhecimento, Gustavo Costas não deixou de lado a sensação de cautela. Nesse sentido, ele afirmou que a preparação visando o confronto decisivo, no Nilton Santos, vai ser para “uma guerra”.