Sindicato dos jogadores franceses se posicionam em disputa judicial entre Mbappé e PSG

Atacante do Real Madrid sofreu uma derrota recente no embate judicial contra o Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé recebeu apoio da Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), entidade que representa jogadores profissionais na França, na disputa judicial contra o Paris Saint-Germain. A organização manifestou respaldo à ação do astro do Real Madrid através de um comunicado emitido na última quinta-feira, 20.

O atacante do Real Madrid acionou a justiça pelo pagamento de 55 milhões de euros (cerca de R$ 329 milhões) que não teriam sido quitados pelo PSG. O valor se refere a salários e bônus do atleta durante sua passagem de seis anos no futebol francês, entre 2018 e 2024. Mbappé também exige penalização ao clube pelos débitos.