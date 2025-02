Santos se reapresenta no CT Rei Pelé com Deivid Washington e novidades

Enquanto titulares fizeram um regenerativo, reservas trabalharam no gramado. Barreal, William Bigode e Zé Rafael trabalharam com o grupo / Crédito: Jogada 10

O Santos iniciou nesta sexta-feira (21/02), a preparação para o duelo contra a Inter de Limeira. As equipes se enfrentam no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, no domingo (23/02), às 18h30, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. E a atividade contou com algumas novidades.

Os titulares na vitória sobre o Noroeste permaneceram em atividade regenerativa na academia, enquanto os demais atletas foram a campo. Já no gramado, a grande novidade foi Deivid Washington. Anunciado na última quinta-feira (20/02), o jogador participou normalmente do treino com os jogadores reservas. Mas como não está inscrito no Paulista neste momento, ele não viaja com a delegação para Limeira.