Rony esclarece situação com o Vasco durante negociação com o Atlético

O atacante Rony foi apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira (21), na Arena MRV. Durante a coletiva de imprensa, ele abordou a polêmica envolvendo o Vasco durante as negociações para sua transferência ao Atlético.

Atlético e Rony já haviam chegado a um acordo, e o clube alvinegro também acertou os detalhes com o Palmeiras. No entanto, o Vasco entrou em contato com os empresários do atleta tentando uma negociação. O caso ganhou repercussão, e até a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez declarações ressaltando que não haveria qualquer negociação com o clube carioca.