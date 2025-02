Premier League: Brentford atropela Leicester fora de casa na abertura da 26ª rodada

Equipe sobe para 10º lugar, enquanto os Foxes seguem na penúltima posição do Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

Na partida de abertura da 26ª rodada da Premier League, o Brentford não tomou conhecimento do Leicester e venceu por 4 a 0, nesta sexta-feira (21), na casa do adversário. Wissa, Mbeumo, Nörgaard e Fábio Carvalho marcaram os gols da vitória e complicaram a vida dos Foxes, penúltimo colocado do Campeonato Inglês. LEIA MAIS: Inter Miami estreia na MLS e amplia impacto global com Messi

Com o resultado, o Brentford chegou aos 37 pontos e subiu para a 10ª posição da Premier League. No entanto, a equipe ainda pode perder uma posição no decorrer desta 26ª rodada.

Por outro lado, o Leicester se complicou na luta contra o rebaixamento e segue na penúltima posição, com 17 pontos. A pontuação do time comandado pelo técnico Ruud van Nistelrooy é a mesma do Ipswich Town, 18º, primeiro dentro do Z-3. Ao mesmo tempo, o Wolverhampton, 17º, tem 19 pontos. Ambos os times ainda entram em campo nesta rodada e podem ampliar a diferença. Na próxima rodada, o Leicester visita o West Ham, quinta-feira (27), às 17h (de Brasília). Já o Brentford recebe o West Ham, na quarta-feira (26), às 16h30 (de Brasília).