Palmeiras tenta derrubar entraves para contratar Vitor Roque

Verdão corre contra o tempo para conseguir convencer o Betis a liberar o atacante antes do término do empréstimo

Cobrada por falta de movimentações nesta janela de transferências, a diretoria do Palmeiras corre para contratar Vitor Roque ainda neste mês. A janela de transferências se encerra no dia 28. O clube já possui o aval do Barcelona para o negócio, mas enfrenta problemas com o Betis.

No momento, o atacante está emprestado pelos catalães ao clube da Andaluzia até o mês de maio. Entretanto, vive um momento complicado. Apesar disso, o Betis faz jogo duro para liberar o jogador. Uma alternativa é a compensação financeira aos espanhóis.