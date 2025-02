Organizadas protestam contra preço de ingresso e vão boicotar Flamengo x Maricá

Oito torcidas diferentes do clube assinam a nota de repúdio; Valor mais barato do bilhete, sem o desconto do sócio, custa R$ 60 a inteira / Crédito: Jogada 10

As principais torcidas organizadas do Flamengo se manifestaram sobre o alto preço dos ingressos durante todo o Campeonato Carioca. Diante disso, elas não estarão presentes no jogo contra o Maricá neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara. As torcidas entedem que movimento fará a diretoria refletir sobre os ingressos caros. Oito torcidas organizadas do clube assinararam o manifesto: Torcida Jovem do Flamengo, Raça Rubro-Negra, Fla Manguaça, Urubuzada, Império Rubro-Negro, Nação 12, Falange Rubro-Negra e Fla-Roots.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O protesto sobre o preço dos ingressos é válido. Sem o desconto de sócio, o setor mais barato é o sul, custando R$ 60 a inteira. A norte é R$ 80, a leste inferior R$ 120 (com espaço Fla+ leste a R$ 200), a oeste R$ 140 (espaço Fla+ oeste R$ 200). Por fim, o Maracanã Mais custa R$ 450. O clube não se mamfestou até o momento.

O Flamengo, aliás, precisa de apenas uma vitória para confirmar o título simbólico da Taça Guanabara. O time, afinal, já está na semifinal do Campeonato Carioca. Nota oficial das organizadas do Flamengo “Como já criticamos em outras gestões, voltamos a bater nessa tecla, dessa vez, na atual gestão que dentre erros e acertos inicia o mandato cometendo os mesmos erros no que diz respeito à precificação dos ingressos e também a política de sócio-torcedor. Nos assusta que já no Campeonato Estadual, esses valores estejam sendo praticados. O que será que nos espera nas competições mais importantes?