Olaria avança na Copa do Brasil em jogo que teve paralisação por gás de pimenta

Polícia precisou intevir para conter uma briga entre torcidas do Olaria e do ABC de Natal no entorno do estádio Moça Bonita, casa do Bangu / Crédito: Jogada 10

Em jogo marcado por paralisação em decorrência do uso de gás de pimenta para separar uma briga entre torcidas no entorno do estádio de Moça Bonita, o Olaria avançou para a segunda fase da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Afinal, derrotou por 1 a 0 o ABC-RN na noite desta quinta-feira (20). Wesley Manga anotou o gol da classificação aos 33 minutos do primeiro tempo. Desse modo, a equipe da tradicional Rua Bariri terá como próximo adversário o Brusque. O time catarinense eliminou o Trem (AP) ao vencer por 2 a 0.

Com a vaga inédita na próxima fase do torneio nacional, o Olaria assegura uma premiação de R$ 1,83 milhão.