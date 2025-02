O que o São Paulo precisa para garantir a liderança de seu grupo no Paulistão

Tricolor tem o Novorizontino na cola e pode terminar em segundo de sua chave, com uma combinação de resultados / Crédito: Jogada 10

O São Paulo ligou o alerta no Paulistão, após perder para Ponte Preta por 2 a 1, em pleno Morumbis. Isso porque o Tricolor estacionou nos 16 pontos no Grupo C e viu o Novorizontino, com 15 pontos, encostar na tabela. Assim, a equipe de Luis Zubeldía vai para a última rodada da fase de grupos com a liderança da chave ameaçada.

Terminar a primeira fase do Campeonato Paulista na primeira posição de seu grupo garante ao Tricolor disputar as quartas de final no Morumbis. Para isso, o São Paulo obrigatoriamente precisa vencer o São Bernardo em seu último compromisso da primeira fase para não depender de nenhum outro resultado. Caso tropece, precisa que o Novorizontino não vença o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.