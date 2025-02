Millonarios aceita proposta do Vasco por Neiser Villarreal

Colombianos dizem "sim" ao Cruz-Maltino, que agora busca costurar acordo pelo atacante, artilheiro do Sul-Americano sub-20

O Millonarios (COL) aceitou uma proposta oferecida pelo Vasco pelo jovem atacante Neiser Villarreal, de 19 anos. Os colombianos entenderam como positiva a oferta tanto nos valores, como na forma de pagamento.

É o que afirma o “ge” em publicação desta sexta-feira (21). Segundo a matéria, o Vasco agora buscará costurar acordo com os representantes do jogador, que tem mercado por conta de sua participação no Sul-Americano sub-20, vencido pelo Brasil.