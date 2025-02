Metas e bonificações: entenda a permanência de Matheus Pereira no Cruzeiro

Tudo estava certo, Cruzeiro e Zenit, da Rússia, acertados e Matheus Pereira com exames feitos, mas negócio acabou na última hora / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola levou um susto no início da noite desta quinta-feira (20). Após o Cruzeiro e o Zenit, da Rússia, acertarem as bases do negócio, e após realizar os exames médicos para assinar o contrato, o meia Matheus Pereira desistiu da transferência. Faltando apenas 10 minutos para o fechamento da janela, o jogador não assinou o contrato e permaneceu na Toca da Raposa II. O Jogada10 apurou os motivos – ou pelo menos parte deles – que levaram ao “fico” de Matheus Pereira. O principal motivo de descontentamento do meia foi o contrato. Mudanças de última hora surgiram, incluindo ajustes nos valores que o jogador receberia caso cumprisse certas metas.

Além disso, a assessoria jurídica do jogador questionou as bonificações do vínculo, que também modificaram em relação ao primeiro contrato e sofreram alterações de última hora.