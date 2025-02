Jogadores do São Paulo fazem reunião para corrigir rota no Paulistão

Atletas do Tricolor tiveram conversa franca no último treino da equipe, fizeram uma autocrítica e buscam solução para o restante do Estadual

O revés no Morumbis na última rodada do Estadual foi muito sentida pelos jogadores do São Paulo. Afinal, foi a quinta partida seguida da equipe sem vitórias. Assim, aumentou ainda mais a pressão não só na equipe, mas no técnico Luis Zubeldía, que vem recebendo muitas críticas dos torcedores.

“Está ficando feio. Tenho vergonha do que aconteceu aqui”, disse Calleri, após a derrota do São Paulo para a Ponte Preta no Paulistão.

Ainda no vestiário do Morumbis, os jogadores tiveram uma conversa franca em busca de uma reação. Contudo, na reapresentação da equipe nesta quinta-feira (20/02), os atletas se reuniram novamente para tentar aparar as arestas do momento ruim. Sem a presença de outras pessoas, o elenco teve um papo mais sério, tentando encontrar motivos pela queda de rendimento.

Existe um consenso dentro do clube que a postura precisa mudar para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor sabe que as desatenções precisam acabar no mata-mata, já que uma desatenção pode resultar na eliminação da equipe na competição.

O momento ruim do São Paulo

Com quatro vitórias em 11 rodadas de Estadual, Zubeldía vive seu momento de maior pressão no cargo. Mais do que no final de 2024, quando a equipe caiu de rendimento na reta final do Brasileiro e sua continuidade ficou em xeque. O começo de 2025 foi bom. O desempenho deu gordura para o São Paulo na liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, mas as cinco partidas sem vitórias pesaram.