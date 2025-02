Jogadora chilena convulsiona em treino e está em coma induzido

A fim de estabilizar o quadro clínico de Millones, os médicos a colocaram em coma induzido além de aparelho de respiração mecânica para melhor oxigenação. Neste momento, a situação é grave e o risco de morte não está descartado.

De acordo com informações da imprensa andina, tanto o clube como Natsumy Millones sabem de uma condição de saúde que carecia do consumo regular de medicamentos. Inclusive, com um procedimento cirúrgico previsto para tratar de problema o qual não há maiores detalhes da natureza. Apesar desses pontos, ela tinha autorização de um neurologista para atuar normalmente.

A jovem jogadora chilena é valor de considerável destaque no futebol local. Não por acaso, com apenas 16 anos, ela assinou seu primeiro contrato profissional com o Coquimbo Unido. Tornando-se, aliás, a primeira na história do futebol feminino do clube a ter tal vínculo. Além disso, ela também participou em 2024 do Mundial Sub-17 Feminino, junto ao selecionado do Chile, na Índia.