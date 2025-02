Inter Miami estreia na MLS e amplia impacto global com Messi

O Inter Miami faz sua estreia na Major League Soccer, a MLS, em 2025, no próximo sábado (22). Após vencer o Sporting Kansas City por 1 a 0 na estreia pela ‘Concachampions’ , na última quarta-feira (19), o time agora dá o pontapé inicial na liga nacional, naquela que promete ser a temporada mais importante da sua história. A equipe disputa cinco títulos, incluindo também a League Cup, que conta com times da MLS e do México, a Supporters’ Shield, pela melhor temporada regular, e o novo Mundial de Clubes.

De acordo com análises feitas pela ‘Sportico’ e pela ‘Sports Value’, o time, que era avaliado em US$ 585 milhões, logo na primeira temporada passou a valer US$ 1 bilhão – equivalente a R$ 5,7 bilhões no final de 2024 – e hoje chega a bater US$ 1,2 bilhão. A MLS, por sua vez, foi a liga esportiva norte-americana que mais cresceu. Segundo estudo feito pela ‘SponsorUnited’, com uma receita 18% maior do que no ano anterior.

As arquibancadas também começaram a mudar. Estrelas do cinema, da música e do esporte começaram a lotar o Lockhart Stadium, casa do Inter Miami. Leonardo DiCaprio, Serena Williams, LeBron James e Selena Gomez são alguns dos que escolheram assistir Messi ao vivo. O argentino se tornou um verdadeiro ‘xodó’ do público americano. Hoje a MLS é transmitida exclusivamente pela Apple+. A plataforma fechou um acordo de US$ 2,5 bilhões de dólares por 10 anos. Ou seja, US$ 250 milhões por cada ano, quase o triplo do que se pagava antes de 2023.

Inter Miami investe em expansão pela América Latina

O sucesso de Messi pelos Estados Unidos também levou o Inter Miami a investir em uma expansão pela América Latina, com uma série de amistosos promovidos no começo do ano. Entre janeiro e fevereiro, o clube atuou em países como Peru, Panamá e Honduras. A imagem do craque também está sendo explorada cada vez mais, inclusive com a exposição temática “The Messi Experience – A Dream Come True”. Após passagens por Los Angeles, Miami e Buenos Aires, chega a São Paulo no final de abril. A atração, criada pela ‘Primo Entertainment’, ‘Moment Factory’ e com realização e produção no Brasil pela ‘Dançar Marketing’, está sendo composta por diversas instalações temáticas, projetadas para levar os visitantes a uma viagem pela brilhante carreira do jogador.

“O mundo respira futebol, e ter o nome ‘Messi’ é ter audiência. Trata-se de um ícone da história do esporte mundial. A realização de uma experiência imersiva com um ídolo deste porte aos fãs prova que o marketing esportivo é uma ferramenta gigante de conexão com os torcedores”, afirma Renê Salviano, CEO da ‘Heatmap’ e especialista em marketing esportivo, que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.