Haaland gasta quase 600 mil euros e compra segundo carro em menos de uma semana

O astro do Manchester City tem focado em ampliar sua coleção de automóveis desde assinatura do novo contrato com o clube inglês / Crédito: Jogada 10

Se a primeira compra milionária da renovação histórica de Erling Haaland com o City foi um carro, a segunda também. O atacante comprou outro automóvel no intervalo de seis dias, este na cor verde-limão, e o utilizou para se deslocar ao Aeroporto de Manchester para o confronto da Champions League contra o Real Madrid, na Espanha. Trata-se agora do modelo Aston Martin DBX 707, um safety car de edição especial de Fórmula 1, na cor verde-limão. Pilotado por Bernd Maylander, o novo ‘brinquedinho’ do atacante do Manchester City custou 350 mil euros (aproximadamente R$ 2,1 milhões).

O primeiro registro do astro no novo automóvel ocorreu na ida ao Aeroporto de Manchester, às vésperas do duelo contra o Real Madrid, e cinco dias depois da aparição na Porsche 911 GT3. Contudo, a compra só se tornou assunto na mídia local após seu regresso à cidade, quando retornou para casa ostentando o modelo especial.