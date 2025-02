Grêmio terá ausência de Aravena e João Pedro deve ser poupado em semifinal

O técnico Gustavo Quinteros terá provavelmente duas baixas no time do Grêmio para a partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, neste sábado (22), diante do Juventude. Isso porque o clube atualizou a situação de dois dos seus titulares que precisaram de substituição no último compromisso da equipe. O lateral-direito João Pedro e o atacante Aravena deixaram o gramado ainda no primeiro tempo na estreia da equipe na Copa do Brasil contra o São Raimundo, em Roraima.

O Imortal comunicou que, após exames, não houve a constatação de uma ampla contusão ligamentar de João Pedro no tornozelo esquerdo. Por sinal, informou que o lateral-direito já está em processo de recuperação com a fisioterapia. Apesar do problema não ser tão grave, a comissão técnica deve optar por poupá-lo.