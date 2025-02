Fora dos planos, Pablo não tem proposta para deixar o Flamengo

Rubro-Negro tem que definir o destino do zagueiro, Zé Welinton e Caio Garcia até o dia 28 de fevereiro, quando fecha a janela de transferências / Crédito: Jogada 10

No início do ano, o Flamengo liberou cinco jogadores, que estavam fora dos planos do técnico Filipe Luís, para procurarem novos clubes. No entanto, três deles ainda não tiveram propostas e seguem fazendo atividades no Ninho do Urubu. O zagueiro Pablo, o lateral-esquerdo Zé Welinton e o volante Caio Garcia estão na mesma situação. No entanto, o Rubro-Negro tem até o dia 28 de fevereiro, quando fecha a janela de transferências, para encontrar um destino para os três atletas. Os contratos de Pablo e Zé Welinton terminam no fim deste ano. Por outro lado, Caio Garcia tem vínculo até dezembro de 2026.

Mais experiente, o zagueiro Pablo tem a situação mais "preocupante" para o Flamengo. Ele tem um salário alto, mas não conseguiu corresponder o bom futebol do Corinthians. O jogador, aliás, disputou 51 jogos com a camisa rubro-negra em três anos, não fez gols e nunca se firmou. No ano passado, ele foi para o Botafogo, mas pouco entrou em campo.