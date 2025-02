Filho de Adriano Imperador assina contrato com clube de Portugal

Adriano Carvalho Ribeiro, filho do ex-jogador Adriano Imperador, vai iniciar sua trajetória no futebol europeu. O jovem atleta assinou contrato com o Acadêmica de Coimbra. Aos 18 anos, Adrianinho deixa o Serrano, de Petrópolis, onde atuou desde 2022 nas categorias de base.

Adrianinho “herdou” os passos do pai. Ele atua como centroavante e tem um porte físico de destaque. Antes da equipe da Região Serrana do Rio de Janeiro, o atacante teve passagens pelas categorias de formação de Boavista e Grêmio. No Acadêmica de Coimbra, vai atuar na equipe sub-19.