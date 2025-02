Everton x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Confronto direto na Premier League 2024/25. Neste sábado (22), às 9h30 (de Brasília), Everton e Manchester United buscam uma reação no Campeonato Inglês e chegam pressionados para o duelo no Goodison Park, em Liverpool, pela 26ª rodada da competição.

O Everton vive seu melhor momento na Premier League nesta temporada e venceu quatro das últimas cinco rodadas. Assim, a equipe subiu para a 14ª posição, com 30 pontos, e além de se distanciar da zona de rebaixamento, ultrapassou o próprio Manchester United.

A boa notícia, no entanto, fica por conta do retorno do meio-campista Abdoulaye Doucoure, recuperado de lesão.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o Manchester United faz uma temporada decepcionante na Premier League e começa a olhar para a zona de rebaixamento. A equipe está na 15ª posição, com 29 pontos, somente 12 acima do Ipswich Town, primeiro time na degola. Além disso, os Red Devils perderam três dos últimos quatro jogos disputados no Campeonato Inglês.

O já pressionado técnico Rúben Amorim, no entanto, pode contar com os retornos do zagueiro Leny Yoro e dos meio-campistas Christian Eriksen, Manuel Ugarte e Toby Collyer, todos recuperados de lesão.