Dupla do Botafogo critica planejamento do clube: ‘Difícil dar certo’

Sócio majoritário do Botafogo, John Textor deixou o time alvinegro às traças e sem treinador durante mais de 50 dias. A falta de planejamento do magnata norte-americano já começa a incomodar o elenco. Sem comando desde dezembro, quando Artur Jorge deixou o Mais Tradicional para trabalhar no Qatar, os jogadores, agora, passaram a se manifestar sobre o assunto. Nesta quinta-feira (21), no Cilindro de Avellaneda, depois da derrota para o Racing por 2 a 0, pelo jogo de ida da Recopa, o zagueiro Barbosa e o atacante Savarino falaram algumas verdades.

“Difícil as coisas derem certo neste jeito. Atrapalha, sim. O treinador de hoje (Cláudio Caçapa) só realizou três atividades. É interino. Não sabemos se vai ficar até o fim do ano. Os jogadores também mudaram. Saíram 16 atletas. Aos poucos, os reforços chegam. Muitos ainda não podem jogar, leva tempo. Alguns voltam de fora, precisam de adaptar ao futebol brasileiro. Acho que o tempo é curto”, colocou Barboza, ainda em Avellaneda.