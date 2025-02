De volta ao páreo! Estreia do Corinthians na pré-Libertadores eleva audiência da Globo

A Globo garantiu números significativos na Grande São Paulo com a presença do Corinthians na fase preliminar da Conmebol Libertadores. O canal havia sofrido derrotas simbólicas recentemente devido às transmissões do Campeonato Paulista pela Record, especialmente em jogos do Santos. Nesse sentido, pôde se recuperar na noite da última quarta-feira, 19, com o duelo de ida da etapa classificatória da competição.

O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Universidade Central, em Caracas, na Venezuela, registou 19 pontos à emissora na Grande São Paulo. Trata-se de um acréscimo de um ponto em relação às últimas quatro quartas-feiras – em números nesta faixa horária. Ainda de acordo com os dados da Kantar Ibope Media, a emissora atingiu 36% de participação sobre o número de TVs ligadas.