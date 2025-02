Corinthians faz último ‘rodízio’ antes de encarar maratona de decisões

Com exceção ao lesionado Gustavo Henrique e aos garotos Renato e Kayke, todos os nomes de linha do elenco ganharam minutos no Paulistão. O Corinthians viu a rotatividade ser um sucesso, mas também necessária, já que teve apenas uma semana de pré-temporada.

A conta pode chegar a sete partidas, caso a equipe chegue à decisão do Campeonato Paulista e avance para a terceira fase preliminar da Libertadores. Assim, o Corinthians pode ter jogos eliminatórios e decisivos até o dia 27 de março, data marcada para a grande final do Estadual.

Afinal, na próxima quarta-feira (26/02), o Corinthians encara o Universidad Central, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. Como empatou no duelo de ida , o Timão precisa vencer para avançar. Na sequência, o Alvinegro terá o Mirassol em jogo único das quartas de final do Paulistão. Por ter a melhor campanha, a equipe de Ramón Díaz vai jogar na Neo Química Arena.

Em campo, os resultados foram satisfatórios, com um aproveitamento de 75% em 12 partidas e apenas uma derrota. Além disso, possui a melhor campanha do Paulistão até aqui e garantiu vaga na fase do mata-mata do Estadual com antecedência. Diferente do ano passado, quando caiu na fase de grupos.

Agora, os jogadores menos utilizados terão uma última chance de colocar uma ”pulga atrás da orelha” de Ramón Díaz e, quem sabe, garantir um lugar no time titular nos jogos eliminatórios que o Timão terá nas próximas semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.