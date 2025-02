Carille exalta atuações de Lucas Freitas no Vasco: ‘É um zagueiro muito rápido’

Defensor tem aproveitado as chances após a lesão de Lucas Oliveira e engatou três partidas consecutivas, com direito a elogio do técnico / Crédito: Jogada 10

Após iniciar a temporada no banco de reservas, Lucas Freitas engatou uma sequência de três partidas pelo Vasco e tem chamado a atenção do técnico Fábio Carille. Assim, ele entrou no lugar do lesionado Lucas Oliveira e tenta se consolidar entre os titulares. Ainda mais agora com os elogios do comandante após o triunfo sobre o União de Rondonópolis, pela Copa do Brasil. Aos 24 anos, o defensor teve uma atuação segura, sem deixar o adversário finalizar e incomodar a meta de Léo Jardim. Afinal, o único chute ao gol do União foi de fora da área, mas sem qualquer perigo durante os 90 minutos. Então, o treinador fez questão de elogiar a agilidade de seu jogador, que tem conquistado seu espaço.

"O Freitas eu o acompanho desde o ano passado no Juventude, jogou vários jogos como lateral e como zagueiro. É um zagueiro muito rápido. Apesar de não ser um cara com uma estrutura muito grande, sabe usar muito bem o corpo, está ganhando o seu espaço", exaltou.