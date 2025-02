Caçapa pede para que Botafogo volte a jogar como antes: ‘O mais rápido possível’

O Botafogo saiu atrás na busca por mais uma taça. Na noite desta quinta-feira (20), o Glorioso teve uma atuação apagada no El Cilindro e saiu derrotado por 2 a 0 para o Racing, na partida de ida da final da Recopa Sul-Americana.

Apenas no seu segundo jogo no comando do time, Cláudio Caçapa alertou que o Botafogo precisa voltar a jogar como no ano passado o mais possível. O treinador considerou a partida em Buenos Aires atípica, apontou falha nos dois gols sofridos e deixou uma mensagem de confiança para o jogo da volta.