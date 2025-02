Botafogo arrisca em pouco tempo o prestígio de 2024

Clube vai deixando para trás a identidade que o caracterizou / Crédito: Jogada 10

Principal time do continente em 2024, o Botafogo vai deixando para trás a identidade que o caracterizou. Sem treinador desde a conquista da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, o Glorioso vem batendo cabeça e acumula resultados ruins na atual temporada. Na Supercopa do Brasil foi atropelado pelo Flamengo, em Belém. No Carioca, acumulou fracassos sob o comando de Carlos Leiria e, agora, dificilmente vai conseguir avançar às semifinais. Como alternativa emergencial, o clube trouxe Cláudio Caçapa para assumir o cargo interinamente até a chegada do novo técnico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com Caçapa, o Botafogo voltou a fazer uma partida ruim e perdeu para o Racing por 2 a 0, em Buenos Aires, no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. E o resultado poderia ter sido ainda pior, se não fossem as chances perdidas pelos argentinos e as boas defesas do goleiro John.