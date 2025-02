Athletico e Azuriz empatam sem gols na ida das quartas de final do Paranaense

Em mais uma atuação sem brilho no Estadual, equipes ficam no 0 a 0 em Pato Branco

Em jogo que marcou a inauguração do VAR no Campeonato Paranaense, o Athletico empatou sem gols com o Azuriz na noite desta sexta-feira (21), no Estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, pela ida das quartas de final. Este, portanto, foi mais um empate do Furacão na temporada. A saber, o quinto.

O Rubro-Negro não esteve em noite feliz no ataque e somente se livrou de largar em desvantagem no mata-mata graças ao goleiro Mycael, que defendeu pênalti cobrado por Matheus Guimarães pouco antes do intervalo. Luiz Fernando chegou a ter duas boas chances, mas não conseguiu balançar a rede do Azuriz.