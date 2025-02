Atacante briga com resto do elenco e comemora gol sozinho na Itália

Uma cena curiosa marcou a abertura da 26ª rodada do Campeonato Italiano. Na vitória da Udinese em cima da Lecce, o atacante Lorenzo Lucca, que marcou o gol do triunfo, comemorou sozinho após brigar com a boa parte do time antes da cobrança.

Após a marcação do pênalti, Florian Thauvin, cobrador oficial do time, já estava com a bola. Porém, Lucca, artilheiro da Udinesse no campeonato, decidiu que ele que iria bater a penalidade, em busca de mais um gol no torneio. Então, chegaram cinco atletas para tentar resolver a situação, exaltados com a postura do atacante. O zagueiro Jaka Bijol chegou a segurar o companheiro de time pela camisa.