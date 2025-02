Arias celebra 200 jogos pelo Fluminense e afirma: ‘Melhor coisa que fiz na vida’

Jhon Arias chegou a 200 jogos com a camisa do Fluminense no último domingo (16), na vitória sobre o Nova Iguaçu, por 2 a 0, no Maracanã. Em entrevista exclusiva ao canal do próprio Flu no YouTube, o jogador agradeceu pelas homenagens recebidas em campo.

“Foi um momento muito feliz para mim. Vai ficar marcado na memória e no coração. Fazer um jogo 200 no Fluminense, é uma coisa que aquele garoto que chegou aqui não imaginava. Receber essa homenagem no Maracanã, da minha esposa, da minha filha, em um jogo importante, foi muito lindo. Desfrutei muito”, afirmou o craque.