Vasco recusa proposta por João Victor, mas Atlético segue com interesse no defensor

Depois do Cruzeiro desistir da contratação, o Atlético-MG tem interesse no zagueiro João Victor, do Vasco. Assim, o clube mineiro fez uma proposta inicial, porém não obteve o retorno que gostaria. Mesmo diante da recusa, a diretoria do Galo ainda irá tentar o negócio nesta reta final de janela de transferências e tem trunfos na manga para convencer o Cruz-Maltino.

Afinal, o clube de São Januário ainda tem uma dívida perto dos 6,5 milhões de euros com o Benfica pelo jogador. O Galo também trabalha com o débito do Cruz-Maltino pelas contratações do lateral Paulo Henrique e do volante Jair, algo que poderia facilitar o acordo.