Vasco negocia a contratação por empréstimo de Palacios, do Atlético-MG

Cruz-Maltino segue ativo no mercado na reta final da janela de transferências e tem interesse em no ponta colombiano, de 22 anos

Na reta final da janela de transferências, o Vasco segue ativo no mercado na busca por reforços. Assim, o clube negocia a contratação de Brahian Palacios, do Atlético-MG. A diretoria abriu conversas e tenta um empréstimo com opção de compra pelo ponta colombiano. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o atleta, de 22 anos, chegou ao Galo em 2024 e esteve em campo em 26 partidas na temporada passada, com dois gols e quatro assistências.