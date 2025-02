Vasco faz proposta por artilheiro do Sul-Americano sub-20

Ainda à procura de um centroavante para fazer sombra a Vegetti, o Vasco realizou proposta pelo atacante Neyser Villareal, do Millonarios (COL). O jogador de 19 anos foi o artilheiro do Sul-Americano sub-20, que terminou com o Brasil como campeão, e, por isso, atrai olhos de outros times além do Cruz-Maltino.

Dessa forma, o Jogada10 apurou que a equipe carioca enfrenta concorrência tanto de clubes brasileiros, como de fora do país. Villareal fez oito gols na campanha da Colômbia, terceira colocada no hexagonal final. Assim, o país foi um dos quatro classificados ao Mundial sub-20, ao lado do Brasil, Argentina e Paraguai.