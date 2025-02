Técnico do Liverpool critica comportamento de Núñez após chance perdida

Atacante desperdiça chance incrível em tropeço dos Reds na Premier League e responde com mensagem motivacional nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

O Liverpool empatou por 2 a 2 com o Aston Villa, na última quarta-feira (19), em Birmingham, em um jogo marcado por um erro incrível de Darwin Núñez. Aos 23 minutos do segundo tempo, quando os Reds pressionavam em busca da virada, o uruguaio de 25 anos desperdiçou uma chance clara com o gol aberto. Apesar do erro, o técnico Arne Slot não se incomodou com a finalização errada, mas sim com a postura de Núñez nos minutos seguintes. O treinador criticou a queda de rendimento do atacante após a jogada, especialmente em uma dividida com o goleiro Dibu Martínez, aos 28 minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Posso aceitar cada erro, especialmente de um jogador que já marcou gols importantes para nós. Preferiria que ele tivesse feito, mas faz parte do jogo. O que me incomodou foi seu comportamento depois. Ele ficou preso àquele lance e não era mais o Darwin de sempre, que trabalha duro pelo time. Talvez nunca saibamos, mas pode ter sido por isso que ele chegou um segundo atrasado na dividida com Martínez.” disse Slot.

O treinador afirmou que terá uma conversa particular com Núñez e reforçou que frustrações fazem parte da vida de um atacante, mas que desistir não pode ser uma opção. “Vou dizer a ele: ‘Você pode perder uma chance, mas não pode perder o ritmo de trabalho’. Um atacante sempre terá momentos assim, faz parte do jogo. Mas o que não pode acontecer é diminuir a intensidade.” completou o comandante. Veja o momento da entrevista de Arne Slot, técnico do Liverpool: