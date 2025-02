Segundo mais longevo, Martinelli responde se é ídolo do Fluminense

O volante Martinelli é um dos jogadores mais longevos do atual elenco do Fluminense. Afinal, já está no clube desde 2017, quando chegou para atuar na base proveniente do Grêmio Prudente (SP), localizado sua cidade natal. E, não à toa, o jogador só possui menos partidas do que Ganso em relação ao elenco tricolor. O camisa 10 possui 266 partidas, enquanto Martinelli tem 236 aparições.

Em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quinta-feira (20), o jogador revelou acreditar em classificação no Carioca. Para ele, começar o ano com um título “dá confiança” para o resto da temporada.